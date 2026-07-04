بـ7 أجانب.. الهلال يبدأ تحضيرات الموسم الجديد

استهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، بحضور 7 لاعبين أجانب، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وتقدم التدريبات الهلالية الفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب البرازيليين مالكوم فيليبي، ماركوس ليوناردو، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والتركي يوسف أكجيتشيك، والفرنسيين سايمون بوابري، ومحمد ميتي.

واقتصر التجمع على اللاعبين غير المرتبطين بالمشاركة الدولية، في ظل استمرار لاعبي المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2026 الجارية حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي، الذين سينضمون إلى بعثة الفريق خلال المعسكر الخارجي في النمسا.

وشهدت التدريبات الأولى انضمام الوافدين الجديدين عبد الله العنزي وصبري دهل، بعد توقيعهما عقدين يمتدان لخمسة أعوام مع النادي.

وركز الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، في إطار البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق المعسكر الخارجي.