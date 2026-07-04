في ليلة الأسود.. بونو ثالث أعلى تقييم

حصل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، على ثالث أعلى تقييم في مباراة منتخب بلاده التي شهدت بلوغه ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، السبت، في دور الـ16.

وحلَّ بونو في المركز الثالث بـ 7.8 درجة، خلف مواطنيه نصير مزراوي «7.9» وعز الدين أوناحي «9.1» حسب تقييم موقع «سوفا سكور» العالمي.

وخاض بونو جميع دقائق المباراة، ولمس الكرة 57 مرة، وبلغت دقة تمريراته 65 في المئة وتصدى لثلاث تسديدات منها اثنتان داخل منطقة الجزاء وفقًا لما رصده الموقع العالمي.

ودافع ياسين بونو ببسالة عن عرين «أسود الأطلس» عندما تصدى لتسديدة خطيرة من جوناثان ديفيد في الدقيقة السادسة، قبل أن ينقذ مرماه مجددًا بقدمه لتسديدة تاني أولواسيي «10».

وفي الشوط الثاني، واصل بونو تألقه، وتصدى مرة أخرى لتسديده قوية من تاجون بيوكانن في الدقيقة «79».

وخرج بونو بشباك نظيفة للمرة الثانية من أصل خمس مباريات خاضها بالمونديال الجاري حاليًّا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، علمًا أنَّه استقبل أربعة أهداف حتى الآن.

وتأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وينتظر الفائز من لقاء فرنسا والباراجواي التي تلعب لاحقًا لمواجهته، الخميس، في بوسطن ضمن منافسات ربع النهائي.