الرياض يجدد الثقة بدولاك

جدَّدت إدارة نادي الرياض عقد البرازيلي ماوريسيو دولاك في قيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد، وفقًا لما كشف عنه حساب النادي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السبت.

وأوضح النادي، في بيانه: «يأتي استمرار دولاك بعد النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي وما قدَّمه من عمل فني مميز أسهم في تحقيق أهداف النادي، الأمر الذي عزَّز قناعة الإدارة بأهمية مواصلة المشروع الفني تحت قيادته».

وانضم المدرب البرازيلي إلى الرياض من خلال فريق تحت 21 عامًا صيف 2025 قبل أن تتم الاستعانة به لقيادة «مدرسة الوسطى» نوفمبر الماضي، خلفًا للمقال الأوروجوياني دانييل كارينيو.

وخلال مسيرته مع الرياض، قاد 14 مباراة كسب 5 منها وتعادل ثلاث مرات مقابل ست هزائم، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ونجح الرياض في البقاء بدوري روشن السعودي الموسم الماضي، محتلًا المرتبة الـ 15 بـ30 نقطة من سبعة انتصارات وتسعة تعادلات بينما خسر 18.