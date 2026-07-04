الجيل يعسكر في مصر

يستعد فريق الجيل الأول لكرة القدم للموسم الجديد ببرنامج إعدادي على ثلاث مراحل تتضمن معسكرًا خارجيًّا في مصر، حسبما أفاد النادي، السبت.

وتبدأ المرحلة الأولى، الجمعة المقبل، وتمتد عشرة أيام تشتمل على الفحوصات الطبية المعتادة للاعبين، وتمارين لياقية وبدنية تحت قيادة أحمد التركي، يليها معسكر خارجي في مصر خلال الفترة من 21 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل، وبعدها يختتم الفريق التحضيرات بمرحلة ثالثة وأخيرة على ملعب النادي تستمر 15 يومًا وتنتهي في الـ 20 من الشهر المقبل قبل خوض منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.