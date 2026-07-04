رينارد: مهمة تونس انتهت

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، السبت، انتهاء مهمته القصيرة مع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم بعد الإقصاء من بطولة كأس العالم مبكرًا.

وكشفت الخسارة الثقيلة 5ـ1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية عن هشاشة دفاعية واضحة، ما أدى إلى إقالة المدرب صبري لاموشي بعد مباراة واحدة فقط، واستبداله برينارد المدرب السابق للمنتخب السعودي.

لكن مغامرة تغيير المدرب في منتصف البطولة فشلت في إنقاذ مشوار تونس في كأس العالم، إذ لم يتمكن الفرنسي رينارد من تحقيق ما عجز عنه لاموشي، بعدما حسمت الخسارة 1ـ3 أمام هولندا خروج المنتخب بشكل بائس، دون تحقيق أي فوز.

وكتب رينارد «57 عامًا» منشورًا على حسابه في «إنستجرام» السبت: «مغامرتي تنتهي هنا». موجهًا الشكر إلى الاتحاد التونسي للعبة على منحه فرصة قيادة المنتخب في كأس العالم، معتبرًا أن ذلك كان شرفًا وأن التجربة ستظل راسخة في ذاكرته.

وكان منتخب «نسور قرطاج» وصل إلى المونديال مفعمًا بالتفاؤل، بعدما حافظ على شباكه نظيفة طوال مشوار التصفيات، غير أن حملته في البطولة تحولت سريعًا من خيبة أمل إلى حالة من الفوضى، تاركة وراءها الكثير من التساؤلات حول مستقبل المنتخب.

واستقبلت شباك تونس 12 هدفًا في دور المجموعات، في ظل نظام البطولة الموسع الذي يضم 48 منتخبًا، وهو رقم قياسي سلبي في تاريخ كأس العالم، متجاوزًا المسجل باسم كوستاريكا «11 هدفًا» في نسخة 2022 حين كانت البطولة تضم 32 فريقًا.

وتلقت تونس بعدها هزيمة قاسية برباعية نظيفة في المباراة الثانية أمام اليابان، والتي قال بعدها رينارد إنها جعلته يشعر «بالخجل».