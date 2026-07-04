احتفالية التأهل

لم يتمالك لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أنفسهم، وأطلقوا العنان لفرحة استمرت طويلًا على أرضية الملعب بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على كندا 3ـ0، السبت، في دور الـ16. (وكالات)