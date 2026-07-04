آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
احتفالية التأهل
2026.07.04 | 11:45 pm
لم يتمالك لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أنفسهم، وأطلقوا العنان لفرحة استمرت طويلًا على أرضية الملعب بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على كندا 3ـ0، السبت، في دور الـ16. (وكالات)
الأكثر قراءة
1
مدرب النصر.. لاعب القرن وتلميذ الأسطورة ورجل الهجوم
2
فيسينج.. قاهر النصر يقترب من الاتحاد
3
رسميا.. الهلال يوقع مع العنزي ودهل
4
كارينيو: لا نملك مهاجما.. وشخصية الأخضر قوية
5
ثلاثة أندية تراقب الغامدي
6
أغسطس.. الهلال ينطلق في جامعة نورة
7
رحلة الفجر تنقل بوستيكوجلو إلى النصر
8
بروزو يترقب.. النصر وإينييجو يتفقان
Previous
Next
اخترنا لكم
رونالدو ومورا يجمعان جيلين في إقصائيات المونديال
كارينيو: لا نملك مهاجما.. وشخصية الأخضر قوية
محرز.. محارب يسلم الراية بعد 12 عاما
أزتيكا.. إنجلترا تتحدى المرتفعات وجرح مارادونا
الأهلي يودع كيسيه
×
الكرة السعودية
2026-07-04 23:19:24
بـ7 أجانب.. الهلال يبدأ تحضيرات الموسم الجديد
الكرة السعودية
2026-07-04 20:26:07
رسميا.. الهلال يوقع مع العنزي ودهل
الكرة السعودية
2026-07-03 19:19:54
قبل النمسا.. الهلال يعود في غياب الدوليين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-04 23:42:40
محرز.. رحيل ثاني أكثر أجانب الأهلي مشاركة في الدوري
الكرة السعودية
2026-07-04 23:37:08
الرياض يجدد الثقة بدولاك
الكرة السعودية
2026-07-03 23:08:23
بطل البرتغال يقود الدرعية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-02 22:11:53
الثلاثاء.. كعبي يبدأ رحلة الاتحاد
الكرة السعودية
2026-07-01 21:24:53
الخلود يطلب الشنقيطي من الاتحاد
الكرة السعودية
2026-06-30 19:53:44
الاتحاد ينتظر الدوليين في ماربيا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-04 22:28:55
بروزو يترقب.. النصر وإينييجو يتفقان
الكرة السعودية
2026-07-04 18:06:43
رحلة الفجر تنقل بوستيكوجلو إلى النصر
الكرة السعودية
2026-07-03 22:24:45
الأحد.. بوستيكوجلو يقود تدريبات النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-07-04 23:42:40
محرز.. رحيل ثاني أكثر أجانب الأهلي مشاركة في الدوري
الكرة السعودية
2026-07-03 16:59:08
السبت.. الأهلي ينطلق في سالفيلدن
الكرة السعودية
2026-07-02 23:29:32
كينتيه مخاطبا الأهلاويين: أريد صناعة التاريخ
Previous
Next
×
منوعات
2026-06-28 00:59:02
ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»
منوعات
2026-06-27 23:33:58
سحب أضواء المونديال.. عرض «WWE» الرياض يسيطر على الشاشات الأمريكية
منوعات
2026-06-18 21:41:08
آل الشيخ يلتقي بلال أردوغان
Previous
Next
×
ESports
2026-07-04 20:34:32
سوني تدمج الـ«AI» في «PlayStation»
ESports
2026-07-02 22:56:15
«Cinder City» تكسر حاجز «الرامات»
ESports
2026-07-02 22:55:18
Xbox تعمل على ميزة «Disc to Digital»
Previous
Next
×
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث