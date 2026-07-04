محرز.. رحيل ثاني أكثر أجانب الأهلي مشاركة في الدوري

يرحل الجناح الجزائري الدولي رياض محرز عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم بعدما صار ثاني أكثر اللاعبين الأجانب مشاركةً بالقميص الأخضر الجدّاوي في دوري روشن السعودي.

وأعلن النادي انتهاء علاقته التعاقدية مع اللاعب مساء السبت، موجهًا له الشكر على «3 أعوام لا يمكن نسيانها.. وستبقى في ذاكرة الأهلاويين للأبد».

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، مثَّل محرز الفريق في 90 مباراة ضمن بطولة الدوري.

ولا يتفوق عليه من الأجانب سوى السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق، الذي خاض 180 مباراة في الدوري بشعار الفريق.

ويتفوَّق محرز بمباراة واحدة على المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، وبثلاث مباريات على كل من الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، والثلاثة انضمّوا إلى الأهلي صيف 2023 تزامنًا مع قدوم الجزائري إلى الفريق.

ومِثل محرز، انتهى عقد كيسيه مع الأهلي، فيما لا يزال ميندي وإيبانيز على ذمة النادي.

وعلى مدى مشاركاته التسعين ضمن بطولة الدوري، أسهم محرز في 58 هدفًا بواقع 23 سجَّلها و35 صنعها.

وفي مختلف الأصعدة، محليًّا وخارجيًّا، يسجِّل له «ترانسفير ماركت» 122 مباراة مع الأهلي، و37 هدفًا، و50 تمريرة حاسمة.

وحقق برفقة الفريق لقبي النسختين الأخيرتين من دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب بطولة السوبر السعودي التي سبقت انطلاق الموسم الماضي.