كاريلي يصل ويقود الفيحاء

بدأت رحلة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم بعد وصوله إلى المجمعة مع طاقمه المساعد، وفقًا لما كشف عنه النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

وينتظر أن يقود المدرب الحصة التدريبية الأولى له مع الفيحاء، مساء الإثنين، على أن يتجه 14 يوليو الجاري إلى هولندا ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد.

يذكر أن كاريلي قاد ضمك الموسم الماضي الذي هبط تحت قيادته إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى، خلال الجولة الأخيرة من نسخة دوري روشن السعودي الماضية.

وأنهى الفيحاء موسم «روشن» في المركز العاشر، برصيد 38 نقطة من 10 انتصارات وثمانية تعادلات مقابل 16 خسارة.

في المقابل، هبط ضمك إثر حلوله في المركز الـ 16، برصيد 29 نقطة.

وتولّى كاريلي، المدرب السابق للاتحاد والوحدة، قيادة ضمك فنيًّا، في النصف الأول من فبراير الماضي، بعد إقالة البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا لسوء النتائج.

ولعِب الفريق 14 مباراةً مع البرازيلي، كسِب خمسًا منها وتعادل في اثنتين وخسِر سبعًا، آخرها أمام النصر 1ـ4، لحساب الجولة الـ 34 الأخيرة.