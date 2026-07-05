جوميز: الخليج كبير وعريق.. وهدفي البقاء

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنَّ الهدف الأول خلال الموسم المقبل ضمان البقاء مبكرًا في دوري روشن السعودي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نادي الخليج مساء السبت، بحضور أحمد خريدة، رئيس النادي، لتقديم المدرب البرتغالي الجديد، الذي وقَّع عقدًا يمتد لموسمين حتى عام 2028.

وقال جوميز: «سعيد جدًّا بعودتي إلى السعودية، التي أراها عائلتي الثانية، نظرًا لارتباطي بالعمل مع الأندية السعودية منذ أعوام».

وأضاف: «أشعر بالفخر بالتوقيع مع نادٍ كبير وعريق مثل الخليج، وقد فضَّلت مشروع النادي على عروض أخرى، لقناعتي برؤية الإدارة وإيمانها ببناء عمل مميز خلال الموسمين المقبلين».

وردًا على سؤال حول تصريحاته السابقة بشأن التحكيم السعودي، أوضح جوميز: «أحترم الحكم السعودي وأقدر جهوده، ولم أتعرض للطرد سوى مرة واحدة وكانت أمام الاتحاد».

وتابع: «لكنني ما زلت أرى أن من حق الفريق صاحب الأرض اختيار الاستعانة بحكم أجنبي أو الاكتفاء بالحكم المحلي، لأن ميزة اللعب على الأرض يجب أن تشمل هذا الجانب أيضًا».

من جانبه، رحب خريدة بالمدرب الجديد، مؤكدًا أنَّ التعاقد معه جاء بعد دراسة دقيقة، بهدف استكمال المشروع الفني الذي قدَّمه الفريق خلال المواسم الماضية في دوري روشن.

وأوضح خريدة أنَّ الإدارة تعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي لم تكن محل رضا الجماهير، إلى جانب تطوير المنظومة الهجومية، بما يسهم في ظهور الفريق بصورة أفضل خلال الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل المباريات ذات الحضور الجماهيري المحدود إلى ملعب نادي الخليج أو ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف، أجاب خريدة: «تقدمنا بطلب إلى وزارة الرياضة بالتنسيق مع رابطة الدوري، لكن حتى الآن لم يصلنا أي رد رسمي، وبالتالي ستلعب مبارياتنا في موعدها ومكانها المحدد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام».