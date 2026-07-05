الرئيسية / الصورة .. قصة

الهلال ينطلق

2026.07.05 | 01:16 am
استهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، السبت، تحضيراته للموسم الرياضي الجديد بمقر النادي في الرياض، العاصمة السعودية. (المركز الإعلامي ـ الهلال)
الهلال ينطلق

الهلال ينطلق

الهلال ينطلق

الهلال ينطلق

الهلال ينطلق

الهلال ينطلق

الهلال ينطلق