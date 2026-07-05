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تدريبات الأهلي

2026.07.05 | 01:25 am
اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم ثاني تدريباته بمعسكره الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي