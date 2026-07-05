أمريكا.. توقعات متزايدة أمام الخبرة البلجيكية

يدخل المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم مواجهة دور الـ 16 بكأس العالم أمام بلجيكا، فجر الثلاثاء، حاملًا توقعات متزايدة في مواجهة أحد أكثر المنتخبات الأوروبية خبرة.

ومن المتوقع أن تشكل المباراة، التي ستجرى على ملعب فريق سياتل سي هوكس، خلفية مفعمة بالحيوية للمنتخب الأمريكي الذي تتزايد طموحاته في البطولة مع كل مباراة يخوضها، فقبل انطلاق كأس العالم، كانت مجموعة من المشجعين تعد بلوغ دور الـ 16 هدفًا معقولًا، لكن الآن الآمال تتطلع إلى مقعد في ربع النهائي.

ومع ذلك، فإن الانتصارات على باراجواي وأستراليا في دور المجموعات، التي أعقبها فوز بثنائية نظيفة على البوسنة، على الرغم من لعب الدقائق 36 الأخيرة بعشرة لاعبين، رفعت الآمال في أن يتمكن المنتخب من المضي قدمًا في البطولة.

وعلى النقيض من ذلك، لم تُقنع بلجيكا متابعيها بشكل كامل بعد، واضطر المنتخب إلى النجاة في اللحظات الأخيرة أمام السنغال، بعد أن كان متأخرًا بثنائية نظيفة قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.



وبالنسبة لبلجيكا، قد تمثل هذه البطولة الفصل الأخير في مسيرة ما يُعرف باسم «الجيل الذهبي» للبلاد في كأس العالم، بقيادة كيفن دي بروين، لاعب الوسط، والمهاجم روميلو لوكاكو، وتيبو كورتوا، حارس المرمى.

كما سيتعين على الدفاع الأمريكي، الذي قدَّم أداءً مثيرًا للإعجاب أمام البوسنة، أن يوقف الجناح جيريمي دوكو، الذي يُتوقع أن يتألق بعد أن كان أداؤه متواضعًا حتى الآن في البطولة.

وتحمل هذه المواجهة أصداء عام 2014، عندما أطاحت بلجيكا بأمريكا في دور الـ 16 بعد وقت إضافي في نسخة البرازيل، وهي مباراة تُذكر بأداء تيم هاوارد، حارس المرمى، الذي حطم الرقم القياسي، بإنقاذه 16 كرة على مرماه، وبالانتفاضة الأمريكية المتأخرة التي لم تكتمل.

هذه المرة، سيخوض المنتخب المباراة دون المهاجم فولارين بالوجون، الذي سجَّل هدفًا في الشوط الأول ضد البوسنة قبل أن يتلقى بطاقة حمراء بالشوط الثاني.

ويضع إيقافه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أمام قرار اختيار مهم، في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا إلى إطالة أمد حملتها التي استحوذت على اهتمام الرأي العام المحلي.

وقال الأمريكي تايلر آدامز، لاعب خط الوسط: «نريد أن نترك بصمتنا على اللعبة ونخلف إرثًا وراءنا.. نعلم أنه كلما تقدمنا أكثر، كلما نمت هذه اللعبة أكثر في البلاد».