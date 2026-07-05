قبل بلجيكا.. أمريكا تلعب «البيسبول».. وتتسلح بثقة الجماهير

أوضح سيرجينيو ديست، ظهير أيمن المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أنَّهم سيسعون إلى الاستفادة من الثقة المتزايدة التي يمنحها المشجعون للمنتخب في تعزيز فرصه في كأس العالم، عندما يواجهون بلجيكا الثلاثاء بحثًا عن مقعد في دور الثمانية.

ويحتفل المنتخب الأمريكي بالذكرى الـ 250 لتأسيس البلاد بالطريقة التقليدية المتمثلة في مشاهدة الألعاب النارية برفقة العائلة والأصدقاء، بعد جلسة تدريبية خفيفة السبت.

وقال ديست، لاعب آيندهوفن الهولندي، في تصريحات صحافية خلال الحصة التدريبية، إنَّهم سيعملون على استغلال تلك الطاقة أمام مدرجات مكتظة في سياتل، فيما اعترف بأنها قد تكون أكبر مباراة في تاريخ كرة القدم في الولايات المتحدة حتى الآن.

وتبادل وستون ماكيني وفولارين بالوجون، الموقوف عن اللعب بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي فاز فيها الفريق على البوسنة في دور الـ 32، رمي كرة البيسبول فيما بينهما، فيما تمنى المدرب ماوريسيو بوكيتينو للصحافيين عطلة سعيدة قبل أن يبدأ اللاعبون تدريباتهم.

وحضر المنتخب مباراة البيسبول التي خاضها فريق «سياتل مارينرز» ليل الجمعة، وأثار كريستيان رولدان، لاعب الوسط، حماس الجماهير بهتاف «هيا لنفز بكأس العالم»، ما يعكس الثقة المتزايدة لدى البلد المشارك في الاستضافة.

وأضاف: «في الوقت الجاري، ربما نعم. نأمل أن نفوز بهذه المباراة، ومن ثم يمكننا خوض المزيد من المباريات في هذه البطولة. لأننا نمتلك مجموعة رائعة. ونلعب بشكل جيد جدًّا ومتحمسون للغاية، وبلدنا يؤمن بنا.. الجميع يفعل ذلك.. الدعم هائل».

لكن ديست حذر من خطورة بلجيكا على الرغم من بدايتها المتعثرة في كأس العالم، وقال: «أداؤهم متفاوت في هذه البطولة، لكننا ما زلنا نعلم أنَّ لديهم مزايا».

أمام المدافع تيم ريم فذكر بدوره أن استمرار المنتخب في البطولة سيعزز شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة.

وأضاف: «نحن لا نفكر في ذلك بشكل كامل في الوقت الجاري، بل خوض المباريات وتقديم أداء جيد، لكننا ندرك تمامًا البصمة التي سنتركها في جميع أنحاء البلاد والتأثير الذي نحدثه على أجيال من الناس والمشجعين».

وسيؤدي إيقاف بالوجون إلى فقدان أمريكا لنقطة محورية في هجومها، لكن ريم قال إنَّ المنتخب يمكنه أن يستمد الثقة من الطريقة التي تعامل بها مع عشرة لاعبين في المباراة ضد البوسنة.

وأوضح: «عندما تتمكن الفرق من الفوز بطرق مختلفة، فإن ذلك يمنحك دفعة معنوية.. أحيانًا لا تسير المباراة بشكل جيد، ولا تكون جميلة، ولا تتجه الأمور كلها لصالحك، لكنك تجد طرقًا لحسمها».