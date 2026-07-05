مبابي.. الجزائية الثالثة تضيق الخناق على ميسي

تابع كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، مطاردة ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، على صدارة هدافي كأس العالم، بالتسجيل من ركلة جزاء للمرة الثالثة في المونديال.

وانبرى قائد فرنسا لركلة جزاء حصل عليها زميله البديل ديزيري دوي وأودعها شباك الباراجواي في الدقيقة 70 من مباراة المنتخبين، فجر الأحد، لحساب ثمن نهائي كأس العالم.

وسجّل مبابي من علامة الجزاء في المونديال مجددًا بعد تسديده ركلتين ناجحتين خلال نهائي النسخة الماضية أمام الأرجنتين.

وارتفعت غلته التهديفية في بطولات كأس العالم إلى 19 هدفًا، بواقع أربعة أهداف ضمن منافسات نسخة «روسيا 2018»، وثمانية في «قطر 2022»، وسبعة لحساب البطولة الجارية على أرض أمريكا الشمالية.

وتساوى مع ميسي في صدارة هدافي النسخة الجارية بسبعة أهداف لكل منهما، علمًا بأن الأرجنتين لم تعلب مباراتها بعد ضمن دور الـ 16 أمام مصر.

ويتصدر الأرجنتيني قائمة هدافي المونديال تاريخيًّا برصيد 20 هدفًا، متقدمًا بهدف على الفرنسي، بعدما كسر كلاهما في النسخة الجارية الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الألماني ميروسلاف كلوزه بـ 16 هدفًا.

ويتمتع مبابي بمعدل تهديفي أفضل من ميسي، بعدما أحرز 19 هدفًا في 19 مباراة، فيما احتاج الأرجنتيني إلى 30 مباراة لبلوغ 20 هدفًا.

ويملك ميسي أربعة أهداف مونديالية من علامة الجزاء، بينما سجّل من اللعب المفتوح 16 هدفًا بالتساوي مع مبابي.