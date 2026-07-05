الفيصلي يجدد قصة سوليناس

أعلنت إدارة نادي الفيصلي تجديد عقد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر في قيادة الدفة الفنية خلال الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشف عنه النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السبت.

وجاء قرار التجديد بعد النتائج التي حققها المدرب الإيطالي خلال الموسم الماضي، إذ قاد الفيصلي في 35 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 21 انتصارًا و10 تعادلات مقابل أربع خسائر.



وأنهى الفيصلي الموسم الماضي في المركز الثاني على سلم ترتيب دوري يلو، ليحجز بطاقة العودة إلى دوري روشن السعودي.

ويملك سوليناس، ابن الـ57 عامًا، مسيرة تدريبية امتدت لأكثر من عقدين، تنقل خلالها بين عدة تجارب في إيطاليا وخارجها، إذ عمل في دوريات إيطاليا وألبانيا وكازاخستان، واشتهر بقدرته على بناء الفرق والمنافسة في بطولات الصعود، قبل أن يخوض تجربته مع الفيصلي.