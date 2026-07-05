سلسلة 92 عاما مستمرة.. فرنسا تجتاز باراجواي وتصطم بالأسود

حافظ المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم على سجله الخالي من الخسائر في ثمن نهائي كأس العالم على مدى 92 عامًا، بإسقاطه باراجواي 1ـ0، فجر الأحد، ليواصل سلسلة ممتدة من بعد نسخة 1934.

وجاء هدف المباراة التي احتضنها ملعب لينكون فاينانشال فيلد بولاية فيلادلفيا الأمريكية عن طريق ركلة جزاء سدَّدها القائد كيليان مبابي في الدقيقة «70».

وعبرت فرنسا أي مباراة ثمن نهائي خاضتها في المونديال بدءًا من نسخة 1938.

وتعود هزيمتها الأخيرة في هذا الدور إلى نسخة 1934 حين خسرت 2ـ3 أمام النمسا بعد التمديد.

وبعدها بدأت السلسلة بالفوز على بلجيكا 3ـ1 في 1938، ثم إيطاليا 2ـ0 في 1986، وباراجواي 1ـ0 بالهدف الذهبي في 1998، وإسبانيا 3ـ1 في 2006، ونيجيريا 2ـ0 في 2014، والأرجنتين 4ـ3 في 2018، وبولندا 3ـ1 في 2022، قبل تجاوز باراجواي مجددًا 1ـ0 في النسخة الجارية.

وضربت فرنسا موعدًا في دور الثمانية مع المغرب، مساء الخميس المقبل، بعدما تجاوز «أسود الأطلس» المنتخب الكندي بثلاثية نظيفة ضمن ثمن النهائي.