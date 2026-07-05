أجيري: «أزتيكا» لن ينفعنا أمام الإنجليز

قلَّل خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، من أهمية عامل الارتفاع في ملعب «أزتيكا»، قبل مواجهة إنجلترا فجر الإثنين في ثمن نهائي كأس العالم، مؤكدًا أنَّ المباراة ستبقى «11 ضد 11».

وتركز الضوء قبل المباراة على التحدي الصعب الذي ينتظر الضيوف في مباراة يستضيفها ملعب على ارتفاع 2240 مترًا فوق مستوى سطح البحر، حيث تقل كثافة الهواء، ما يعني أنَّ كل نفس يزوّد الجسم بكمية أقل من الأكسجين، كما أنَّ الكرة تتحرك بسرعة أكبر وتقطع مسافات أطول.

وعلى الرغم من أنَّ المكسيك ليست من بين أبرز المرشحين لإحراز اللقب، فإنها تملك سجلًا مقلقًا للمنافسين على ملعبها الشهير، حيث لم تخسر سوى مرتين في 89 مباراة رسمية.

ويقدم المنتخب أداءً مثاليًا في مونديال 2026، إذ فاز في جميع مبارياته الأربع دون أن تهتز شباكه. لكن المدرب، البالغ 67 عامًا، قال للصحافيين السبت إنهم بحاجة إلى تقديم مباراة «شبه مثالية» للتغلب على إنجلترا، رابع تصنيف الاتحاد الدولي. وأضاف: «لديهم لاعبون كبار. إنهم أقوياء جدًّا من الناحية البدنية، وهم رائعون».

وقلّل أجيري من أي أفضلية محتملة للمكسيك نتيجة خبرتها في اللعب على المرتفعات. وذكر: «لا أركز على ذلك حقًا. إنها 11 ضد 11، والحكم موجود لاحتساب الأمور».

وتابع: «لا أفكر في أشياء كهذه، لأننا نحتاج إلى التسجيل في مرماهم، وهم سيحاولون ذلك أيضًا».

ويقود المدرب المخضرم المنتخب في كأس العالم للمرة الثالثة خلال فترات مختلفة، وكان قد أشرف على أول فوز للمكسيك في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 40 عامًا، بعدما تغلبت على الإكوادور في دور الـ32.

وأوضح أنَّه يدرك تنامي الحماس في البلاد قبل المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا، لكن مهمته تكمن في إبقاء لاعبيه متزنين: «المجموعة تدرك تمامًا وضعنا الحالي. اللاعبون يعلمون ذلك، وكل واحد منهم لديه هاتف ذكي، وهم في حالة تفاعل كبير، لذلك هم على دراية بالحماس والتفاؤل الموجودين في الخارج».

وأردف: «واجبي هو أنَّه كلما شعروا بثقة مفرطة أو حماس زائد، أحاول إعادتهم إلى أرض الواقع».

وأكد أجيري أنَّه يعتقد بقدرتهم على بلوغ ربع النهائي، التي ستجرى جميعها في الولايات المتحدة: «لو لم أؤمن بإمكاننا بالفعل التغلب على إنجلترا، لقلت لكم ذلك بصراحة. لكنني أؤمن بشدة بأسلوب لعبنا. أعتقد أننا متكافئون، والفريق الذي يرتكب أخطاءً أقل هو من سيفوز».