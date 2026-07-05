أنشيلوتي: نتحلى بالثقة.. ولا نحتاج خطة توقف هالاند

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أنَّ مدافعيه لا يحتاجون إلى أي توجيهات حول كيفية الحد من خطورة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأحد في دور الـ16 لكأس العالم.

ويُعد هالاند «25 عامًا»، نجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، من المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي بعدما سجَّل خمسة أهداف في ثلاث مباريات، وهو الآن على موعد مع منافس مألوف يتمثل في جابريال ماجالهاييس، قلب دفاع أرسنال.

وقال أنشيلوتي عن هالاند «60 هدفًا في 53 مباراة دولية»: «الجميع يعرف كيف يلعب.. ليس لدي ما أشرحه لمدافعي حول كيفية مواجهته.. من الواضح أنهم لعبوا ضده عدة مرات». وأضاف: «لا أعتقد أنَّ هناك ما يسمى بخطة مضادة لهالاند.. لا أحتاج إلى إخبار لاعبيّ كيف يدافعون».

ورأى أنشيلوتي أنَّ عودة البرازيل أمام اليابان في دور الـ32 منحت لاعبيه ثقة أكبر قبل مواجهة النرويج. وقال: «علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، وأعتقد أننا في مرحلة تتيح لنا ذلك لأننا نتحلى بالثقة».

وأضاف: «لقد تجاوزنا مباراة صعبة أمام اليابان، ونحن مستعدون لأي شيء قد يحدث، كما كنَّا في مباراتنا الأخيرة».

وكشف عن أنَّ رافينيا قد يكون ضمن القائمة، بعدما غاب عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابة في الفخذ.

وأوضح: «حقق تقدمًا كبيرًا. ليس في جاهزية بنسبة 100 في المئة، لكنه يتعافى بشكل جيد جدًّا وبسرعة، وقد يجلس على مقاعد البدلاء، ونحن سعداء للغاية لأنَّه لاعب مهم جدًّا لنا».

كما ترك أنشيلوتي الباب مفتوحًا أمام مشاركة فينيسيوس جونيور ونيمار معًا ضد النرويج. ويقود الأول هجوم البرازيل في كأس العالم برصيد أربعة أهداف، بينما لم يشارك الهداف التاريخي للمنتخب سوى لدقائق قليلة كبديل، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق.