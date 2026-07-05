جيمارايش: لسنا متعودين على حرارة نيويورك

حذر برونو جيمارايش، لاعب وسط المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، من الأجواء الحارة التي ستشهدها مواجهة بلاده أمام النرويج، الأحد، في دور الـ 16 لكأس العالم.

وتسري تحذيرات من موجة حر شديدة في المنطقة، ومع توقع انخفاض درجات الحرارة الأحد، فإن الظروف ستلعب دورًا مهمًا في المباراة التي يستضيفها ملعب نيويورك/نيوجيرسي.

وفي مدينة نيويورك القريبة، بلغ مؤشر الحرارة المحسوسة مع احتساب الرطوبة 105 درجات فهرنهايت «41 مئوية» بعد ظهر الجمعة، على الرغم من أنَّ الأجواء كانت أقل حرارة خلال تدريبات المنتخبين السبت.

وأوضح جيمارايش، لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي: «لا أعتقد أنَّ أحدًا معتاد على هذه الدرجة من الحرارة.. ستكون مباراة بدنية للغاية. من المهم جدًّا أن يكون جميع اللاعبين في أفضل جاهزية، حتى الذين سيدخلون من على مقاعد البدلاء يكونون في كامل الانتعاش».

وسيكون لجيمارايش مهمة أساسية تتمثل في قطع خطوط الإمداد عن إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هداف الدوري الممتاز الموسم الماضي وصاحب أربعة أهداف في المونديال.

وقد تصبح هذه المهمة أكثر أهمية مع غياب لوكاس باكيتا بسبب الإصابة، ما يرغم البرازيل على إعادة ترتيب خط وسطها.

وقال جيمارايش: «علينا أن نمنع وصول الكرة إلى قدميه. يجب أن نهاجم، لكن علينا التأكد من أنَّ هناك من يراقبه، لأن كرة واحدة قد تحسم المباراة».