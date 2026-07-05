مبابي: لعبوا أمامنا بطريقة قذرة

سخر كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، من أسلوب لاعبي الباراجواي في مباراتهم الأحد بدور الـ 16 لكأس العالم، ووصفه بـ«القذر».

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي المونديال وفرض موعدًا مع نظيره المغربي، بفضل ركلة جزاء سدَّدها مبابي بهدوء في شباك الحارس الباراجوياني ليتساوى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبعة أهداف في صدارة هدافي المونديال.

وقال مبابي، الذي رفع رصيده إلى 19 هدفًا في مشاركته المونديالية ليصبح على مسافة هدف من الهداف التاريخي ليونيل ميسي: «لاعبو الباراجواي كانوا يعتقدون أننا أتينا للاستعراض واللعب الناعم.. كنَّا نعرف نواياهم فلعبنا بقوة».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «كان بإمكاننا أن نلعب بطريقة قذرة مثلهم لكننا لم نفعل، ومع ذلك كسبنا كل مواجهاتنا معهم، وكنَّا أفضل منهم وفزنا عليهم».

بدوره، أوضح ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، أنَّه كان يخشى أن يتعرض مبابي لما أسماه «الاعتداء» بعد أن حوَّل لاعبو الباراجواي مباراتهم الأحد إلى معركة عنيفة، واللجوء لارتكاب أخطاء واللجوء لاستفزازهم.

وذكر ديشامب أنَّه أصدر تعليمات لزملاء مبابي بحماية قائد المنتخب في الدقائق الأخيرة، بينما كانت الباراجواي تبحث عن طريقة للعودة إلى المباراة: «طلبت من اللاعبين الأكبر حجمًا أن يقفوا حول مبابي في النهاية لأنهم كانوا سيقومون بإسقاطه أرضًا».

وأضاف: «لم يكن الأمر سهلًا. لقد استخدموا كل الحيل الممكنة. هذا ليس النوع من كرة القدم الذي يجذب الجماهير إلى الملعب، لكنهم دافعوا جيدًا».