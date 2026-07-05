الرئيسية / الصورة .. قصة

فرحة العبور

2026.07.05 | 04:00 am
تأهل المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من كأس العالم 2026 بعد انتصاره بهدف دون رد أمام باراجواي. (وكالات)
فرحة العبور

فرحة العبور

فرحة العبور

فرحة العبور

فرحة العبور

فرحة العبور