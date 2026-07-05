على ذاكرة اليد المارادونية.. توخيل: الانتقام ليس في حساباتي

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن "الأسود الثلاثة" قادرون على تجاوز ذكريات الألم بكأس العالم في ملعب أستيكا عندما يواجهون المكسيك المضيفة، الإثنين.

ويعود المنتخب الإنجليزي إلى مكسيكو سيتي بعد أن خسر قبل 40 عامًا أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي لمونديال 1986 في مباراةٍ خلََّدها التاريخ بهدف دييجو مارادونا الشهير عندما وضع الكرة بيده في شباك إنجلترا.

وتخوض إنجلترا هذه المرَّة مواجهةً قويةً أمام أحد المستضيفين في دور الـ 16، في محاولةٍ لمواصلة سعيها نحو التتويج بأول لقبٍ كبيرٍ لها منذ 60 عامًا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي: "بمجرد دخولك إلى هنا تشعر بالحماس والمشاعر مباشرةً. أحسست منذ اللحظة الأولى أن هذا سيكون لقاءً حقيقيًّا في كأس العالم. كنا نعلم ذلك مسبقًا، ونحن في مكانٍ أسطوري، وملعبٍ تاريخي".

واستبعد المدرب الألماني فكرة الانتقام، وتابع: "هذا مؤلمٌ. ما زال يؤلم، لكننا لسنا هنا من أجل الانتقام. إنه الملعب ذاته، لكنَّه ليس الخصم نفسه، لذا لا معنى لذلك. نحن هنا لنكتب فصولنا الخاصة".

ويواجه المنتخب الإنجليزي تحديًا إضافيًّا، إلى جانب الحضور الجماهيري المكسيكي الحماسي، يتمثَّل في اللعب على ارتفاعٍ يزيد عن 2240 مترًا فوق سطح البحر، ما يرفع من صعوبة المواجهة البدنية.

ووصلت بعثة "الأسود الثلاثة"، السبت، أي قبل يومٍ واحدٍ من المعتاد بهدف التكيُّف مع الظروف المناخية والبدنية في مكسيكو سيتي.

وذكر توخيل، أن الفريق بدأ يشعر بتأثير الارتفاع منذ الدقائق الأولى للتدريبات، واستطرد:" اللاعبون شعروا بصعوبةٍ فور الوصول، لكن مع مرور الوقت أصبحوا قادرين على التأقلم بشكلٍ أفضل. جودنا هنا قبل يومٍ واحدٍ من موعد المباراة يمنحنا الفرصة للتأقلم مع الأجواء".

وحذَّر المدرب من البداية القوية المتوقَّعة لمنتخب المكسيك، وقال: "ليس من قبيل الصدفة أن المكسيك تبدأ مبارياتها المنزلية بقوةٍ، وبأسلوبٍ هجومي. أظن أن أول 15 إلى 20 دقيقةً ستكون الأصعب".