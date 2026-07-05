الأحد.. أخضر الرماية يدشن «العالمية»

افتتح المنتخب السعودي لرماية الأطباق مشاركته ببطولة كأس العالم في مدينة لوناتو الإيطالية، الأحد.

ووصلت بعثة الأخضر إلى إيطاليا للمشاركة في معسكر إعدادي يسبق البطولة بأسبوع.

ويُمثِّل المنتخب السعودي في منافسات "السكيت" الأمير سعود بن الحسن، وحاتم الشمري، وسعيد المطيري، وماجد التميمي، ونايف المطيري تحت قيادة المدرب إينيو فالكو.

ويشارك في منافسات "التراب" محمد الشريدة، وسعد الدوسري، وفهد المطيري، ومحمد السهلي تحت قيادة المدرب دانيل ديسبينيو.

واستعد الأخضر للبطولة عبر برنامج إعدادٍ متكاملٍ، تضمَّن معسكراتٍ تدريبيةً مكثفةً داخل الرياض وجمهورية إيطاليا.

وتعدُّ بطولة رماية الأطباق من أشهر رياضات الرماية الأولمبية، وتعتمد على إصابة أهدافٍ طينيةٍ "أطباق"، تطلق في الجو بسرعاتٍ عاليةٍ.

ويتنقل رماة التراب، في خمس محطات رمايةٍ، ويتنقل رماة السكيت في ثماني منصات رمايةٍ على شكل نصف دائرةٍ، ويتأهل إلى الأدوار النهائية أفضل ثمانية رماة.