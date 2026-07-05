الإثنين.. أخضر الرماية يدشن «العالمية»

يفتتح المنتخب السعودي لرماية الأطباق مشاركته ببطولة العالم في مدينة لوناتو الإيطالية، الإثنين.

ووصلت بعثة الأخضر، الأحد، إلى إيطاليا للمشاركة في الحدث العالمي.

ويُمثِّل المنتخب السعودي في منافسات السكيت الأمير سعود بن الحسن، وحاتم الشمري، وسعيد المطيري، وماجد التميمي، ونايف المطيري تحت قيادة المدرب إينيو فالكو.

ويشارك في منافسات التراب محمد الشريدة، وسعد الدوسري، وفهد المطيري، ومحمد السهلي تحت قيادة المدرب دانيل ديسبينيو.

واستعد الأخضر للبطولة عبر برنامج إعدادٍ متكاملٍ، تضمَّن معسكراتٍ تدريبيةً مكثفةً داخل الرياض.

وتعدُّ بطولة رماية الأطباق من أشهر رياضات الرماية الأولمبية، وتعتمد على إصابة أهدافٍ طينيةٍ "أطباق"، تطلق في الجو بسرعاتٍ عاليةٍ.

وتُنظَّم البطولة العالمية كل عامين في فئتين، الأولى التراب، وتعتمد على إطلاق الأطباق بعيدًا عن الرامي في مكانٍ واحدٍ، وتُستَخدم فيها خمس منصات رمايةٍ، والثانية السكيت، وتكون عبر برجين، الأول عالٍ، والثاني منخفضٌ، وتتقاطع فيها الأطباق بالجو مع استخدام ثماني منصات رمايةٍ على شكل نصف دائرةٍ.

ويتأهل إلى الأدوار النهائية أفضل ستة رماةٍ، ويبدؤون من الصفر، ويخرج الأقل نقاطًا جولةً بعد أخرى.