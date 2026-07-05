بوبوفيتش يقود أستراليا في السعودية

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم عن تمسكه بالمدرب توني بوبوفيتش، على الرغم من بعض القرارات المثيرة للجدل خلال الخسارة بركلات الترجيح أمام مصر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتعرض بوبوفيتش لانتقادات من بعض نجوم أستراليا السابقين، بعدما قرَّر استبدال الحارس الأساسي باتريك بيتش في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي أمام مصر، مع اقتراب اللجوء إلى ركلات الترجيح، واختار بدلًا منه ماثيو راين، الذي فشل في التصدي لأي ركلة، لتفوز مصر 4ـ2 في ركلات الترجيح.

وطال بوبوفيتش انتقادات بسبب منحه الثقة للاعب لوكاس هيرينجتون «18 عامًا» لتنفيذ إحدى الركلات الترجيحية، بعد أن أهدرها، وقال مارتن كوجيلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم، لوسائل إعلام في دالاس: «سيفكر كل مشجع بما كان يمكن فعله بشكل أفضل، لكن الجهاز الفني بقيادة توني بوبوفيتش دائمًا في الموقع الأفضل لتقدير ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة».

وتابع «بعد فوات الأوان، يكون الجميع دائمًا أدرى بالأمور، لكن عليك اتخاذ القرارات في حينها بناءً على ما شاهدته في التدريبات وما لمسته من اللاعبين، وهو وجهازه الفني يحظى بثقتنا الكاملة».

وتولى بوبوفيتش منصبه في 2024، وقاد أستراليا للتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة على التوالي، وتم تمديد عقده قبل أيام من انطلاق المونديال على أن يقود «الكنجر» في نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية من 7 يناير إلى 5 فبراير.