جوميز: العالمية قريبة.. ورونالدو مختلف

دخل عالم التدريب في سن مبكرة، وعمل مدربًا للياقة البدنية مع عدد من أندية موطنه البرتغال مثل بنفيكا، قبل أن يصبح مدربًا أول موسم 2003ـ2004 مع نادي باكوش دي فيريرا.

الملاعب السعودية عرفته حين تعاقد معه التعاون موسم 2014، واستمر برفقته موسمين، قبل أن يخوض تجربة لم تدم طويلًا مع الأهلي.

وفي موسم 2020ـ2021 درب ألميريا الإسباني، بعدها بثلاثة مواسم اتجه إلى تدريب الزمالك المصري، وحقق معه كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، قبل العودة من جديد إلى السعودية عبر بوابة الفتح الموسم الماضي.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم الجديد، الذي تحدث عن الكثير من الملفات.

01

ما الذي شجعك على قبول تدريب الخليج وما المشروع الذي أقنعك بالقدوم؟

أعتقد أنني أنجزت عملي مع الفتح على أكمل وجه، لذلك كنت أبحث عن تحدٍ جديد، خاصة أنَّ النادي لم يتخذ الخطوات التي تسمح له بالمنافسة على مستوى أعلى أو المشاركة في البطولات القارية، في المقابل، شعرت بطموح كبير لدى الخليج منذ أول تواصل، ولمست رغبة حقيقية في التطور والتعاقد معي، ولذلك أنا فخور جدًّا بأن أكون جزءًا من هذا المشروع.

02

كيف كانت تجربتك مع الفتح؟

أحببت تجربتي مع الفتح كثيرًا، وكانت لدي علاقة قوية جدًّا مع جماهير النادي، وحققنا نتائج جيدة. عندما وصلت كان الفريق خاض 15 مباراة ولم يحصد سوى ست نقاط، وكان في طريقه المباشر إلى الهبوط، لكن اللاعبين كانوا رائعين، وقاتلنا معًا حتى نجحنا في البقاء بدوري روشن، وفي الموسم التالي حاولنا تقديم مستوى أفضل، على الرغم من أنَّ جودة التشكيلة لم تعد كما كانت، ومع ذلك قدَّمنا موسمًا مستقرًا، خاصة بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية، وهو ما منح النادي استقرارًا أكبر.

03

كيف تقيّم دوري روشن السعودي في المواسم الأخيرة؟

أعتقد أنَّ الدوري السعودي قادر على أن يصبح واحدًا من أقوى الدوريات في العالم، ليس في آسيا فقط، السعودية تمتلك قاعدة كبيرة من المواهب، فهناك أعداد هائلة من الأطفال والشباب الذين يعشقون كرة القدم ويمارسونها يوميًّا، ومع حجم الاستثمارات الكبيرة التي تضخ في كرة القدم، أرى أنَّ الوصول إلى هذا المستوى أمر ممكن جدًّا.

04

هل تعتقد أنَّ وجود الأسماء البرتغالية المحترفة مثل الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدرب جورجي جيسوس أسهما في رفع جودة الدوري السعودي؟

بالتأكيد، لكن الأمر لا يقتصر على البرتغاليين فقط، فجميع المدربين واللاعبين العالميين الذين انضموا إلى دوري روشن أسهموا في رفع مستواه وزيادة تنافسيته، أما كريستيانو رونالدو، فهو علامة عالمية، ليس كلاعب كرة قدم فقط، بل كشخصية ملهمة أيضًا، لقد بدأ من ظروف بسيطة، وكافح حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم، وقصته تؤكد أنَّ الإيمان بالنفس والعمل الجاد والطموح يمكن أن يقود الإنسان إلى تحقيق أهدافه.

05

تعرف أندية دوري روشن جيدًا بحكم تجربتك السابقة.. ما أبرز التحديات التي تتوقع أن تواجهك مع الخليج؟

أعلم جيدًا أنَّ الدوري السعودي قوي جدًّا، لذلك سيكون هدفنا الأول ضمان البقاء في أسرع وقت، لكنني أريد أيضًا أن أرى الخليج فريقًا طموحًا، يقاتل داخل الملعب، ويضغط على منافسيه، يهاجم باستمرار، يقدم كرة قدم جميلة وممتعة، أريد عندما يلعب الخليج أن يغيّر الجميع القناة لمشاهدة مبارياتنا، لأنهم يعلمون أنهم سيشاهدون كرة قدم ممتعة سواء كنت مشجعًا للهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد، أريدك أن تستمتع بمشاهدة الخليج.

06

ما الهدف الذي وضعته مع إدارة الخليج في الموسم الجديد؟

هدفنا الأول ضمان البقاء في الدوري، لكن طموحي لا يتوقف عند ذلك، أريد بناء فريق قادر على المنافسة مستقبلًا، وأن يصبح الخليج ناديًا ينافس على المراكز المتقدمة ويشارك في البطولات القارية والدولية، هذا المشروع الذي سنعمل عليه، وسنبذل كل ما لدينا لتحقيقه.

07

كيف تقيّم المستوى الفني لرونالدو أمام كرواتيا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم؟

رونالدو لاعب مختلف، في السابق كان يؤدي أدوارًا كبيرة كجناح، يهاجم ويدافع ويقطع مسافات طويلة، أما اليوم فأصبح رأس حربة، والمطلوب منه تسجيل الأهداف، من الطبيعي ألا يتحرك كما كان في السابق، لكن إذا نجح اللاعبون في صناعة الفرص الكافية له، فإنه سيواصل تسجيل الكثير من الأهداف.

08

هل لا يزال يصنع الفارق مع المنتخب؟

المهم أن نثق به ونمنحه الدعم، لأنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق.

09

ماذا يحتاج منتخب البرتغال للوصول إلى أبعد نقطة في التنافس على لقب كأس العالم؟

البرتغال تملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، لكن النجاح لا يعتمد على جودة الأسماء فقط، بل على وضوح الفكرة التكتيكية، إذا نجح الجهاز الفني في توظيف اللاعبين بما يتناسب مع إمكاناتهم، فإن البرتغال قادرة على الفوز على أي منتخب، لكنني أعتقد أنَّ المجموعة الحالية بحاجة إلى مزيد من التنظيم والوضوح في طريقة اللعب حتى يستفيد بالشكل الأمثل من جودة لاعبيه.