ضمك يعيد أبو نخاع قبل الانتخابات

أعلن نادي ضمك تعيين صالح أبو نخاع في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم، وفق الحساب الرسمي على منصة «إكس»، الأحد.

وتولى أبو نخاع رئاسة ضمك موسم 2018، وحقق إنجازًا تاريخيًّا بالصعود مع الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين السعودي للمرة الأولى.

واحتل المركز الخامس في الدوري موسم 2021ـ2022، وهو أفضل ترتيب في تاريخ الفريق الجنوبي، قبل أن يغادر منصبه في 2022.

وشملت التعيينات الجديدة في النادي الجنوبي تنصيب مها الشهري مديرًا للتسويق، بشرى القحطاني مديرة تقنية المعلومات، عايض الشهري مديرًا للألعاب المختلفة، صالح آل حميد مدير الحوكمة والامتثال، عبد الله العضاضي مدير الإعلام والاتصال، أحمد الشهراني مدير العلاقات العامة، عبد الرحمن آل مطير مدير المسؤولية الاجتماعية، عصام عسيري المدير المالي، وعلي آل الدوه مدير القانونية.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، الأحد، القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في سباق رئاسة النادي، على أن تعقد الإثنين الجمعية العمومية من أجل التصويت.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية قبلت القائمة الأولية، المترشحة برئاسة شاكر بن عوير، فيما استبعدت قائمة علي آل مخاتم حسب النادي الجنوبي، الأحد الماضي.

وضمت قائمة بن عوير، عبد الرحمن الحزوبر، المرشح لمنصب «نائب الرئيس»، وسبعة مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: تركي الشهراني، خالد الشهراني، خليل آل سعيد، مشاري أبو ملحة، ماجد آل سحيم، عبد الله مجرشي، وعبد العزيز آل شيبان.

يذكر أنَّ فريق ضمك الأول لكرة القدم هبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب الخسارة من النصر 1ـ4 في 21 مايو الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.