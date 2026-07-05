23 مليونا تنقل دومفريس إلى الريال

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، مع الهولندي دينزل دومفريس، مُدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، مقابل 23 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه الملكي.

وأصدر الريال بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «توصلنا إلى اتفاق لانتقال اللاعب دينزل دومفريس، الذي سيرتبط بنادينا لأربعة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2030».

وشارك دومفريس مع المنتخب الهولندي في كأس العالم 2026، المنظمة حاليًّا في أمريكا والمكسيك وكندا، وخاض كافة المباريات الأربع كاملة، قبل خروج منتخب بلاده من دور الـ32 أمام المغرب 2ـ3 بركلات الترجيح «1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي»، علمًا بأنه قدَّم تمريرتين حاسمتين في البطولة.

ويأتي التعاقد مع دومفريس، صاحب الـ30 عامًا، في إطار تدعيم صفوف بطل أوروبا 15 مرة، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه الجديد، العائد إلى منصبه لفترة ثانية، بعد أولى بين 2010 و2013، وذلك خلفًا لألفارو أربيلوا.

وتسعى إدارة نادي العاصمة الإسبانية إلى إعادة بناء الفريق بعد موسمين متتاليين من دون ألقاب كُبرى.

ويعزز دومفريس المنافسة في مركز الظهير الأيمن إلى جانب الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد.

وانضم الهولندي إلى إنتر، قادمًا من آيندهوفن عام 2021، وتُوّج مع الفريق «اللومباردي» بلقب الدوري الإيطالي مرتين في 2024 و2026، وحلَّ معه وصيفًا في دوري أبطال أوروبا مرتين في 2023 و2025.

ويُعدّ المدافع الهولندي رابع صفقات الريال هذا الصيف، بعد مارك كوكوريّا، الظهير الأيسر، والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الوسط، والفرنسي إبراهيما كوناتيه، قلب الدفاع.