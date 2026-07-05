بوتشيتينو «أرجنتيني 200 %» سرقته أمريكا

على الرغم من أنَّ ماوريسيو بوتشيتينو «أرجنتيني بنسبة 200 في المئة»، لكن مدرب منتخب الولايات المتحدة الأول لكرة القدم انخرط بقوة في الثقافة الأمريكية، مرددًا بحماس أغنية «تيك مي هوم، كانتري رودز» خلال احتفال فريقه بالفوز على البوسنة والهرسك في دور الـ 32 من كأس العالم الجارية.

وقال بوتشيتينو، في مؤتمر صحافي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا بعد الفوز بهدفين الأربعاء: «عندما تُشغَّل هذه الأغنية في الملعب، من المستحيل ألا تغنّي.. مستحيل!».

وأضاف «لأنها أغنية رائعة، أليس كذلك؟ إنها مؤثرة جدًّا. وبعد الفوز مرة أخرى، أليس كذلك؟».

وعلى الرغم من أنَّه ينحدر من بلدة مورفي الصغيرة والمغبرّة في مقاطعة سانتا في الأرجنتينية، على بُعد نحو 8 آلاف كيلومتر من فيرجينيا الغربية، يبدو أنَّ الولايات المتحدة تُشكّل بيئة ثقافية مناسبة تمامًا لبوتشيتينو.

وقد حظي المدرب بترحيب حار من جماهير كرة القدم الأمريكية، وردَّ التحية بالقفز فوق الحواجز الإعلانية لمعانقة المشجعين بعد بلوغ ثمن النهائي.

ويقول لاعبوه إنَّه انغمس أيضًا في ثقافة فريقه الجديد الذي يواجه بلجيكا في ثمن النهائي الإثنين في سياتل.

وقال الأمريكي كريستيان بوليسيك، نجم الهجوم، مبتسمًا «كنت في مكتبه أمس، وكان يستمع إلى موسيقى كانتري وأشياء من هذا القبيل.. من المضحك مشاهدة ذلك». وأضاف «يبدو أنَّه منسجم تمامًا مع الأجواء».

كما لاحظ المهاجم فولارين بالوجون، الذي يُعد بدوره أجنبيًّا بعض الشيء، بعدما نشأ في لندن لوالدين بريطانيين-نيجيريين، الأمر ذاته.

وذكر «لقد جاء ويريد فعلًا أن يفهم الأمور من وجهة نظر اللاعبين، ماذا يعني ذلك وكيف يشعر المرء كأمريكي. إنه يطرح الأسئلة دائمًا».

ومع كونه مدربًا من النخبة قاد توتنام الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأشرف على تدريب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي، تفاعل بوتشيتينو بروح مرحة مع الجوانب الترفيهية لدوره الجديد.

وقبل المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام الباراجواي، جلس لإجراء مقابلة مع دمية «جروفر» من برنامج «سيسامي ستريت».

وبيَّن «أنا أرجنتيني بنسبة 200 في المئة.. لكنك تشعر بأنك جزء من شيء أكبر، من الأمور التي نبنيها.. أستمتع بأن أكون جزءًا من هذا المشروع الرائع». وأضاف «أحب أن أكون منخرطًا وأن أكون جزءًا من الاحتفالات».