الرئيس يجتمع بالهلاليين.. ومينا تفحص

عقد الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مساء السبت، بحضور الجهازين الفني والإداري بعد عودتهم من الإجازة تحدث خلاله عن استعدادات وبرنامج الموسم الجديد، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

من جهة ثانية، خضع لاعبون في الفريق بينهم الوجه الجديد عبد الله العنزي، القادم من الفتح، صهيب الزيد، العائد من الإعارة للنادي الأحسائي، وعبد الكريم دارسي، لفحوصات شاملة الأحد في مينا للرعاية الطبية، المرتبط معها الأزرق بعقد شراكة أربعة أعوام منذ يوليو 2024.

ويواصل الهلال برنامجه التدريبي، مساء الأحد، مشتملًا على جوانب بدنية وأخرى فنية.

واستهل فريق الهلال، السبت، تحضيراته للموسم الجديد، بحضور سبعة لاعبين أجانب، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وتقدم التدريبات الهلالية الفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب البرازيليين مالكوم فيليبي، ماركوس ليوناردو، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، التركي يوسف أكجيتشيك، والفرنسيين سايمون بوابري ومحمد ميتي.

واقتصر التجمع على اللاعبين غير المرتبطين بالمشاركة الدولية، في ظل استمرار لاعبي المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2026، الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي، الذين سينضمون إلى بعثة الفريق خلال المعسكر الخارجي في النمسا.

وشهدت التدريبات الأولى انضمام الوجهين الجديدين عبد الله العنزي وصبري دهل، بعد توقيعهما عقدين يمتدان لخمسة أعوام مع النادي.

وركز الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، خلال الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، في إطار البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق المعسكر الخارجي في النمسا، من 15 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل.

وكان مصدر خاص أبلغ «الرياضية» أنَّ الهلال سيفتتح تدريباته على ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض، للمرة الأولى مطلع أغسطس المقبل بعد العودة من المعسكر الأوروبي.