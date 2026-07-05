بوستيكوجلو يتمسك بطاقم جيسوس

أبقى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم الجديد، على البرتغالي ريكاردو دا سيلفا، مساعد مدرب اللياقة، والإسباني توني مينجوال، مدرب الحراس، ضمن طاقمه في الموسم الجديد، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعمل الثنائي مع البرتغالي جورجي جيسوس، قبل مغادرته منصبه مع ختام الموسم الماضي، الذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي.

وكان بوستيكوجلو وصل إلى الرياض، فجر الأحد، تمهيدًا لبدء مهماته مع الأصفر مساء اليوم ذاته.

ومن المقرر أن يباشر بوستيكوجلو مهماته مع الفريق النصراوي بعد ساعات من وصوله، إذ سيقود التدريبات التي يحتضنها مركز «دار النصر» التدريبي ضمن المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد.

ويستعد النصر للموسم الجديد عبر ثلاث مراحل، الأولى يحتضنها «دار النصر» وتمتد حتى 11 يوليو الجاري، ينتقل بعدها الفريق إلى أبها للدخول في مرحلة ثانية تستمر إلى 22 منه، تليها مرحلة ثالثة تتضمن معسكرًا خارجيًّا في لشبونة البرتغالية خلال الفترة من 25 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل.

ويدشن الفريق النصراوي تحضيراته في غياب لاعبيه الدوليين بعد منحهم راحة إضافية بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واللاعبون الدوليون هم: نواف العقيدي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني، والثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليش.