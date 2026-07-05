الاتحاد يجهز الملعب قبل مهمة فيسينج

انتهت إدارة الاتحاد من إعادة تأهيل أرضية الملعب الرئيس قبل عودة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ ملعب النادي شهد عملية قص وترتيب أرضية عشبه وتجهيزه بصفة جيدة لاستقبال التدريبات.

ويعود الاتحاد، الثلاثاء، بعد إجازة طويلة بدأت نهاية مايو الماضي، قبل أن يبدأ معسكره الإعدادي الخارجي، 14 يوليو الجاري، في ماربيا الإسبانية حتى 31 من الشهر ذاته.

ومن المنتظر أن يدشن الاتحاد منافسات الموسم الجديد بمواجهة الجزيرة الإماراتي، 11 أغسطس المقبل، في أبوظبي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت الإدارة اتفقت مع الألماني ينز فيسينج لتولي تدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ونشر حساب «الرياضية ـ عاجل»، السبت، أنَّ مدرب جامبا أوساكا الياباني «38 عامًا» بات على أعتاب النادي الجداوي.