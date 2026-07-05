باركولا: ضربونا وتجاوزناهم

كشف برادلي باركولا، لاعب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن خشونة اللعب التي تعرض لها «الديوك» خلال مواجهة الباراجواي في المباراة المنتهية لصالحهم بنتيجة 1ـ0، في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، فجر الأحد.

وقال باركولا، عقب المباراة: «لم يسبق لي خوض مباراة كهذه على الإطلاق، مع هذا الكم من الضربات، والضربات الخفية، والدفع من الخلف. كان الأمر معقدًا، لكننا فزنا. لذا سنستمتع بذلك».

وأضاف وليام صليبا، زميله في الفريق: «لم يكن الأمر سهلًا، لكننا كنَّا نعرف ما الذي ينتظرنا. لم يمنحونا شيئًا، دخلوا بقوة وحاولوا إخراجنا من أجواء المباراة. بقينا مركزين ولم نستقبل هدفًا ونجحنا في التسجيل في نهاية المباراة، كان بإمكان الحكم أن يُشهر بعض البطاقات الصفراء للفريق المنافس، ربما كان ذلك سيهدئ الأمور قليلًا. كانت هناك حالة من التوتر، لكننا أظهرنا أننا لن نسمح بذلك».

وعلى الرغم من كثرة الأخطاء المرتكبة من لاعبي الباراجواي المتكتلين في نصف ملعبهم، اشتكى الفرنسيون من أن الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، حكم اللقاء، لم يمنح أيّ بطاقة صفراء لمنافسيهم.

وعانى باركولا بدوره على الجهة اليسرى، مثل بقية هجوم المنتخب الفرنسي، كما تلقى أول إنذار في المباراة بعد خطأ على خوان كاسيريس، متابعًا: «كان الأمر صعبًا، لأن عليَّ بعد ذلك أن أكون حذرًا في الدفاع. كل الضربات التي تلقيتها كان يجب ألا أردّ عليها، وألا أنجرّ إلى هذا الأسلوب. على أي حال، كانت تجربة جيدة».

وأثنى باركولا على ديزيريه دويه، زميله في باريس سان جيرمان، الذي حلَّ مكانه في الدقيقة «61»، ونجح في انتزاع ركلة الجزاء التي منحت فرنسا هدف الفوز بعد دقائق من نزوله، مكملًا: «قدّم دخولًا جيدًا جدًّا. أضاف لمسته الفنية، وبفضله حصلنا على ركلة الجزاء. أنا سعيدٌ من أجله وفخورٌ به للغاية. كنت أعلم أنه سيضفي حيوية على طريقة لعبنا، وهذا ما فعله».