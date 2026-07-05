الراجحي بعد التتويج: لن نتوقف قبل القمة

تُوِّج الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بلقب كأس الملكة إليزابيث الثانية، إحدى أعرق بطولات قفز الحواجز في العالم، الأحد، ضمن منافسات «Spruce Meadows CSI5» بمدينة كالجاري الكندية.

وقال لـ«الرياضية» الراجحي عقب التتويج: «الحمد لله هذا من فضل رب العالمين، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق إلا بتوفيق الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة ودعم سيدي ولي العهد للرياضة والرياضيين، واليوم نحصد ثمار هذا الدعم اللامحدود، ولن نتوقف حتى نقف على قمة العالم».

وجاء التتويج بعد مشاركة الراجحي على جواده VENTAGO، ونجح في إنهاء جولتين نظيفتين دون أي خطأ على ارتفاع 1.60 متر، ليتوّج بطلًا للشوط.

وأصبح الراجحي واحدًا من 51 فارسًا فقط تُوِّجوا بهذه الكأس منذ انطلاق البطولة قبل 51 عامًا، ليخلد اسمه في سجل أبطال إحدى أعرق البطولات العالمية.