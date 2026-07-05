النرويج تلاحق البرازيل بالعقدة الثلاثية

يواجه المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم في دور الـ16 من كأس العالم 2026، الأحد، النرويج أحد ثلاثة منافسين فشل في تحقيق أي انتصار مونديالي أمامهم.

وتحمل مواجهة البرازيل والنرويج في مونديال 2026 فرصة لكتابة رقم جديد، إذ إنَّ فوز المنتخب البرازيلي سيمنحه أول انتصار مونديالي في تاريخه على النرويج، وسيخرج المنتخب الإسكندنافي من هذه القائمة التاريخية التي صمد فيها إلى جانب المجر والبرتغال.

وتملك النرويج بقيادة إرلينج هالاند، ثالث هدافي المونديال الحالي برصيد خمسة أهداف، فرصة خاصة للحفاظ على موقعها ضمن هذه القائمة النادرة.

وسبق للنرويج مواجهة البرازيل مرة واحدة في كأس العالم، خلال نسخة فرنسا 1998، ونجحت في قلب تأخرها إلى فوز تاريخي 2ـ1.

أما المجر، فتُعد العقدة الأكبر للبرازيل في تاريخ المونديال، بعدما هزمتها في مواجهتين، الأولى بنتيجة 4ـ2 في كأس العالم 1954، والثانية 3ـ1 في نسخة 1966، دون أن ينجح المنتخب البرازيلي في الرد بأي انتصار.

وتكمل البرتغال الثلاثي الاستثنائي، إذ تغلبت على البرازيل 3ـ1 في مونديال 1966، قبل أن يتعادل المنتخبان سلبًا في نسخة 2010 بجنوب إفريقيا.

وبذلك تبقى النرويج والمجر والبرتغال المنتخبات الوحيدة التي واجهتها البرازيل في كأس العالم دون أن تحقق أمام أي منها فوزًا.