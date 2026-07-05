القحطاني يجتاز الاختبار.. ويدخل معسكر جيرونا

يستهل محمد القحطاني، جناح فريق القادسية الأول لكرة القدم الجديد، رحلته مع النادي الشرقي من معسكره الإعدادي، الأحد، في جيرونا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر عينه أنَّ القحطاني اجتاز الفحص الطبي في أحد المراكز بنجاح وتبقى فقط توقيع العقد.

وذكرت «الرياضية»، الخميس الماضي، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أنَّ إدارة نادي القادسية اتفقت مع نظيرتها في الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد القحطاني.

وتدرج القحطاني في الفئات السنية بنادي الهلال، وفي 13 أكتوبر 2020 وقَّع أول عقد احترافي مع النادي ضمن مجموعة من لاعبي الفريق الأولمبي الصاعدين إلى الأول، وفي يناير 2025 جدَّدت إدارة النادي عقده الاحترافي قبل إعارته في الفترة الشتوية الماضية إلى التعاون حتى نهاية الموسم.

وتعد مواجهة الهلال أمام الرائد في ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك موسم 2021 أول ظهور للقحطاني بالقميص الأزرق، وتوالت مشاركته حتى وصل إلى 57 مباراة، سجَّل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة.

وشارك مع التعاون الموسم الماضي في 13 مباراة، سجَّل خلالها هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أي هدف.

وسجَّل القحطاني اسمه ضمن القائمة الزرقاء، التي شاركت في بطولة كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.