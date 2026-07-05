5 تحت المراقبة في السعودية والخليج

تتنافس أندية سعودية وخليجية على كسب خدمات 5 من لاعبي فريق ضمك الأول لكرة القدم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر عينه أنَّ إدارة النادي الجنوبي تلقت استفسارات عن إمكانية التعاقد مع الجزائري عبد القادر بدران، البرازيلي كيوين سيلفا، المغربي جمال حركاس، الأرجنتيني فالنتين فادا، والغيني مورلاي سيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت تحركات الأندية بناءً على توصيات الطواقم الفنية التي رشحت اللاعبين بعد متابعتهم عن قرب واقتناعها بإمكاناتهم وفق المصدر ذاته.

وتتمسك إدارة ضمك بدراسة العروض، حسبما يتوافق مع مصلحة النادي في محاولة الصعود إلى دوري روشن السعودي مجددًا.

ويعد فادا هداف الفريق في النسخة الماضية من الدوري بعد تسجيله 11 هدفًا وتقديم ست تمريرات حاسمة خلال 33 مباراة.