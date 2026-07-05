الصعدي يعزز صفوف الخليج

أعلنت إدارة نادي الخليج، الأحد، تعاقدها مع نواف الصعدي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى صيف 2028، وفقًا لما بثَّه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس».

وانضم الصعدي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى الخليج في صفقة انتقال حر، بعد نهاية ارتباطه مع الشباب، ليصبح أحد خيارات البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتدرج اللاعب في الفئات السنية بنادي محايل، قبل انتقاله إلى أبها، ثم الشباب، الذي أعاره إلى ضمك خلال الموسم الماضي.

وخاض الصعدي خلال مسيرته الاحترافية 90 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها خمسة أهداف، وصنع ثلاثة أخرى، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويستعد الخليج لخوض الموسم الجديد تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الذي تولى المهمة خلفًا للأوروجوياني جوستافو بويت، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الـ12 بدوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وسبعة تعادلات مقابل 17 خسارة.