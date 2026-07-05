سولباكن يعيد القصة النادرة أمام البرازيل

بعد 28 عامًا من وجوده ضمن منتخب النرويج الأول لكرة القدم، الذي أسقط البرازيل في واحدة من أشهر مفاجآت كأس العالم، يعود ستاله سولباكن إلى المشهد ذاته، لكن هذه المرة من المنطقة الفنية مدربًا للنرويج أمام السامبا، الأحد، في مونديال 2026.

وتحمل اللقطة قيمة تاريخية كبيرة، إذ كان سولباكن أحد لاعبي منتخب النرويج في كأس العالم 1998، وشارك أمام إسكتلندا، لكنه بقي بديلًا على دكة الاحتياط في المباراة التي فازت فيها بلاده على البرازيل 2ـ1. وبعد 28 عامًا، يقود المنتخب النرويجي في مواجهة مونديالية جديدة أمام البرازيليين.

قصة سولباكن أعادت إلى الواجهة واحدة من 8 مفارقات بكأس العالم.. لاعب يواجه منتخبًا في المونديال، ثم تعيده البطولة بعد أعوام إلى الخصم نفسه، ولكن مدربًا.

تبدو قصة الكاميروني ريجوبير سونج الأكثر درامية في كأس العالم 1994.

كان سونج في الـ 17 عندما شارك أمام البرازيل، قبل أن يتعرض للطرد في المباراة التي خسرتها الكاميرون. وبعد 28 عامًا، عاد إلى مواجهة البرازيليين في مونديال 2022، لكن بصفته مدربًا لمنتخب الكاميرون.

هذه المرة تغيّرت النهاية، إذ حقق المنتخب الكاميروني فوزًا تاريخيًّا على البرازيل 1ـ0.

في مونديال إيطاليا 1990، شارك أوسكار راميريز مع كوستاريكا أمام البرازيل في المباراة التي انتهت بفوز البرازيليين 1ـ0.

وبعد 28 عامًا، حضر راميريز في كأس العالم 2018 مدربًا لكوستاريكا، ليجد البرازيل أمامه من جديد في دور المجموعات، التي انتهت بفوز البرازيل 2ـ0.

عندما خاض جاريث ساوثجيت أول مباراة في مسيرته بكأس العالم لاعبًا مع إنجلترا عام 1998، كان الخصم منتخب تونس.

وبعد 20 عامًا، عاد ساوثجيت إلى كأس العالم مدربًا لإنجلترا، وكانت أول مباراة له في البطولة من المنطقة الفنية أمام تونس أيضًا.

كان ديدييه ديشامب قائدًا لفرنسا عندما واجهت كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 1998، وقاد منتخب بلاده إلى الفوز 2ـ1 في الطريق إلى اللقب.

وبعد 20 عامًا، عاد الخصمان إلى المواجهة، لكن هذه المرة في نهائي كأس العالم 2018. كان ديشامب قد انتقل من داخل الملعب إلى مقعد المدرب، وقاد فرنسا إلى الفوز 4ـ2 والتتويج باللقب.

شارك البرتغالي باولو بينتو مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002، في مباراة فاز بها الكوريون 1ـ0 وأسهمت في خروج البرتغال من البطولة.

وبعد 20 عامًا، واجه بينتو البرتغال مجددًا في مونديال 2022، لكن هذه المرة مدربًا للمنتخب الكوري الجنوبي.

وفازت كوريا الجنوبية 2ـ1 وتأهلت إلى الدور التالي. والمفارقة الإضافية أنَّ بينتو لم يكن على مقاعد البدلاء في المباراة بسبب الإيقاف، بل تابع انتصار فريقه من المدرجات، لكنه كان المدرب الأول وصاحب المشروع الفني للمنتخب.

في دور الـ16 من كأس العالم 2006، شارك ليونيل سكالوني مع الأرجنتين أمام المكسيك في المواجهة التي حسمها هدف ماكسي رودريجيز الشهير بعد التمديد.

وبعد 16 عامًا، عاد سكالوني إلى مواجهة المكسيك في كأس العالم 2022، ولكن بصفته مدربًا للأرجنتين. وفاز منتخب بلاده 2ـ0، في محطة مهمة ضمن طريقه نحو إحراز اللقب.

في كأس العالم 1986، التقى الأرجنتيني دييجو مارادونا والكوري الجنوبي هاه جونج-مو داخل الملعب، في مواجهة شهدت صدامات مباشرة بينهما وفاز دييجو 3ـ1.

وبعد 24 عامًا، عادت الأرجنتين وكوريا الجنوبية إلى المواجهة في كأس العالم 2010. هذه المرة لم يكن أحدهما داخل الملعب، مارادونا كان مدربًا للأرجنتين، وهاه جونج-مو مدربًا لكوريا الجنوبية.

اثنان كانا خصمين كلاعبين في مونديال 1986، ثم وقفا على الدكتين المتقابلتين مدربين في مونديال 2010، في مباراة فازت بها الأرجنتين 4ـ1.