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حصة أهلاوية

2026.07.05 | 05:58 pm
خاض لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، حصة تدريبية في المعسكر الإعدادي الجاري حاليًّا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
حصة أهلاوية

حصة أهلاوية

حصة أهلاوية

حصة أهلاوية

حصة أهلاوية