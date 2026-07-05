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حصة أهلاوية
2026.07.05 | 05:58 pm
خاض لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، حصة تدريبية في المعسكر الإعدادي الجاري حاليًّا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
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