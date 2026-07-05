حصة أهلاوية

خاض لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأحد، حصة تدريبية في المعسكر الإعدادي الجاري حاليًّا في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)