من هو صبري دهل لاعب الهلال الجديد؟

عرف صبري دهل، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الجديد، في 29 فبراير 2008 الحياة وسط بيئة رياضية أدركت مبكرًا أهمية الاستثمار في الناشئين.

يبلغ طول دهل 172 سنتيمترًا ويزن 65 كيلوجرامًا، ما يعطيه بنية جسدية مناسبة للعب في الأطراف الهجومية، مع تفضيله اللعب بالقدم اليمنى.

بدأ صبري مساره الكروي الفعلي في أكاديمية مهد الرياضية 2024 لاعبًا ضمن فئة تحت 17 عامًا، إذ خاض 26 مباراة خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو 2025.

سمح له هذا الأداء بالانتقال إلى الفيحاء في سبتمبر 2025، لتمثيل فريق الشباب، غير أنَّ تطوره السريع جعله يُصعّد للفريق الأول في ديسمبر من العام نفسه، ليصبح أحد أصغر لاعبي دوري روشن حينها.

مثَّل صبري المنتخب السعودي في فئتي تحت 16 وتحت 17 عامًا، حيث اكتسب خبرة دولية مهمة في بطولات عربية وآسيوية.

شارك مع فريق الفيحاء الأول في 24 مباراة خلال موسم 2025ـ2026 في جميع المسابقات، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف وقدَّم أربع تمريرات حاسمة، بما يعادل 1529 دقيقة على أرضية الملعب.

انتبه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، إلى أداء اللاعب وأدرج اسمه ضمن أولويات النادي العاصمي للتطوير المستقبلي.

وأعلن الهلال في 4 يوليو 2026 التوقيع رسميًّا مع دهل بعقد يمتد خمسة أعوام حتى عام 2031.