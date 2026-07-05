«الانضباط» ترفض شكوى الأهلي على الصليهم

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى الأهلي ضد فيصل الصليهم، المسؤول في نادي النصر، وفقًا لما جاء في موقع اتحاد اللعبة، الأحد.

ورفع الأهلي الشكوى على خلفية اعتداءٍ مزعوم من فيصل الصليهم على أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الطرفين في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، 14 مايو الماضي، التي انتهت نصراوية بهدفين دون رد.

وأوضحت اللجنة، في قرارها الصادر، أنَّها قبلت الشكوى من الناحية الشكلية، قبل أن ترفضها من الناحية الموضوعية، بعد استكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة فيصل الصليهم، للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من النادي الغربي.

وأكدت لجنة الانضباط أنَّ قرارها قابل للاستئناف، وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.