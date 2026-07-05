الأهلي يفرض تدريبات خاصة على ثلاثة

فرضت إدارة الأهلي برنامجًا تدريبيًّا خاصًا على الثلاثي أيمن فلاتة، عيد المولد، وعبد الإله الخيبري، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمقر النادي في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الثلاثي يواصلون تدريباتهم اليومية بشكل منفصل عن الفريق الأول، في انتظار وصول عروض رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد خروجهم من حسابات الألماني ماتياس يايسله، الذي لا ينوي الاعتماد عليهم في الموسم الجديد.

وفي شأن متصل، يواصل الأهلي معسكره الخارجي الذي انطلق الجمعة الماضي في مدينة سالفيلدن النمساوية، ويستمر حتى 16 يوليو الجاري، قبل الانتقال إلى البرتغال لخوض المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي حتى 28 من الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي موسمًا مزدحمًا بالاستحقاقات، إذ ينافس في دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى كأس القارات للأندية.