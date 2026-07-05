فرنسا والباراجواي تجذب 12.2 مليون مشاهد

تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط على قناة «إم 6» فوز المنتخب الفرنسي على الباراجواي 1ـ0، صباح الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس العالم 2026، وهو رقم قياسي تاريخي بنسب المشاهدة في فرنسا، وفقًا لما أعلنته القناة.

وبلغت بذلك «إم 6» نسبة مشاهدة وصلت إلى 76 في المئة خلال هذه المباراة التي مكّنت أبطال العالم مرتين من بلوغ ربع النهائي، بحسب القناة التي تُعد الناقل الوحيد لكأس العالم في فرنسا عبر البث المجاني.

وفجّرت مجموعة «إم 6» مفاجأة في مارس 2024، بعدما انتزعت حقوق بث مونديالي 2026 و2030 من قناة «تي إف 1»، وهي الناقل التاريخي للمسابقة التي اعتبرت أنَّ كلفة الحقوق مرتفعة للغاية.

وبحسب أرقام نُشرت في الصحافة الفرنسية، ولم يتم تأكيدها، بلغت قيمة الصفقة 138 مليون دولار لمونديال 2026، مع حصول «إم 6» على حقوق بث 54 مباراة من أصل 104.

وأشار دافيد لارامندي، رئيس المجموعة، مطلع مايو الماضي، إلى أنَّ «إم 6» ستتكبد خسائر في هذا الحدث، لكنه اعتبره واجهة استثنائية بكل المقاييس.

ومنذ ذلك الحين، سمح بث كأس العالم للقناة بتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة خلال يونيو الماضي، ما مكّنها من احتلال المركز الثالث على مستوى القنوات الوطنية الفرنسية متجاوزة «فرانس 3».

وبعد خمسة أيام من انطلاق البطولة، تابع نحو 14 مليون مشاهد في المتوسط فوز فرنسا على السنغال 3ـ1 على «إم 6»، فيما شاهد 13.7 مليون شخص المباراة الثالثة أمام النرويج 4ـ1.