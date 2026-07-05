ويلهامسون: الهلال في الطريق الصحيح.. والسويد تألقت

شدَّد السويدي كريستيان ويلهامسون، نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، أنَّ خروج منتخب بلاده من دور الـ 32 في كأس العالم الجارية أمام فرنسا لا يقلل من قيمة ما قدَّمه.

وأوضح لـ«الرياضية» النجم الأشقر قائلًا: «هذا يعكس مرحلة انتقالية مهمة في مسار بناء جيل جديد قادر على المنافسة مستقبلًا على أعلى المستويات».

وأضاف: «وصول المنتخب السويدي إلى هذا الدور يُعد إنجازًا إيجابيًّا في ظل الظروف الصعبة التي مرَّ بها خلال التصفيات».

وأشار إلى أنَّ التأهل إلى نهائيات كأس العالم ثم تجاوز دور المجموعات يمثل خطوة مهمة تستحق الثناء، خاصة أنَّ الفريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى مثل هذه المشاركات لاكتساب الخبرة وصقل قدراتهم.

وعن مواجهة فرنسا في دور الـ32، أوضح ويلهامسون أنَّ المنتخب السويدي واجه أحد أقوى المنتخبات في العالم خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أنَّ الفوارق الفنية والخبرة كانت واضحة داخل أرض الملعب، ما صعّب من مهمة الفريق.

ولفت إلى أنَّ الحلول التكتيكية كانت تتطلب ربما أسلوبًا أكثر تحفظًا عبر التنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال الفرص المتاحة.

وتحدث النجم السويدي السابق عن مستقبل المنتخب، مؤكدًا أنَّ الدول ذات الإمكانات السكانية المحدودة تحتاج غالبًا إلى ظهور «جيل ذهبي» إلى جانب الحظ لتحقيق النجاحات المستمرة على الساحة الدولية، مستشهدًا بتجارب منتخبات أوروبية استطاعت الوصول إلى مستويات كبيرة بفضل جيل استثنائي من اللاعبين.

وفي جانب آخر، عبّر ويلهامسون عن إعجابه الكبير بالتطور الذي يشهده الدوري السعودي، وكذلك بتجربته مع نادي الهلال، مؤكدًا أنَّ ما يحدث حاليًا يمثل نقلة نوعية واضحة في كرة القدم السعودية.

وقال إنَّ استقطاب عدد كبير من النجوم العالميين أسهم في رفع مستوى المنافسة داخل الدوري السعودي، وساعد اللاعبين المحليين والإقليميين على فهم متطلبات كرة القدم الحديثة بشكل أكبر، سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو التكتيكية.

وأضاف أنه يشعر بفخر كبير تجاه تجربته مع الهلال، موضحًا أنَّ أكثر ما يعتز به هو ترك بصمة إيجابية مع الفريق على الرغم من البداية الصعبة التي واجهها، قبل أن يتمكن من التأقلم مع الأجواء في السعودية وتقديم مستويات جيدة.

وأكد أنه لا يزال متابعًا ومحبًا للنادي حتى اليوم، ويرى أنَّ الهلال يسير في الطريق الصحيح من حيث التطور الفني والإداري، وهو ما ظهر في مشاركاته القارية والعالمية، خاصة في كأس العالم للأندية، حيث قدَّم مستويات مميزة أمام كبار الأندية.

واختتم ويلهامسون تصريحاته بالتأكيد أنَّ نادي الهلال يمتلك كل المقومات التي تؤهله إلى المنافسة على أعلى المستويات العالمية خلال الأعوام المقبلة، في ظل الاستقرار الفني والدعم الكبير الذي يحظى به، إضافة إلى التطور المتسارع في الدوري السعودي الذي بات من بين الأسرع نموًا على مستوى العالم.