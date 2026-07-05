750 أغنية تُعزف في ملاعب المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن عدد الأغاني الوطنية التي يتم تشغيلها في ملاعب مونديال 2026، إذ بلغت 750 أغنية.

وأوضح «فيفا» أنَّ فريق الترفيه في الملاعب عمل مع الاتحادات الوطنية المشاركة لإعداد قوائم تسجيلات موسيقية، تمزج بين الأغاني الكلاسيكية الشهيرة في المباريات، وتلك المفضلة في كل دولة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنَّ لكل منتخب أغنية مميزة تعزف عند إعلان التشكيلة، وأخرى لفترة الإحماء، إضافة إلى مقطع موسيقي يبث عند تسجيله هدفًا، وبعد نهاية كل مباراة، يحظى مشجعو الفريق الفائز بفرصة الغناء والاحتفال على أنغام الأغنية المخصصة للانتصار.

وتقدم قوائم التسجيلات الموسيقية هذه لمحة ثقافية مثيرة للاهتمام عن كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في نسخة 2026.

وتحظى بعض المقاطع الموسيقية بانتشار عالمي وتظهر في أكثر من قائمة، مثل أغنية سيفن نيشن آرمي لفرقة ذا وايت سترايبس، وثاندرستراك لفرقة إيه.سي.دي.سي، وبالتأكيد أغنية موجة اليورودانس ‌الشهيرة في التسعينيات «فريد ‌فروم ديزاير» للمغنية جالا، التي تتردد في الملاعب الرياضية منذ عقد من الزمان ​على الأقل.

وتضم قائمة الأغاني المخصصة للمنتخبات أعمالًا فنية مرتبطة بهوية كل بلد، مثلما اختارت الأرجنتين أغنية «إل.ماتادور» لفرقة «لوس فابولوسوس كاديلاكس» لتكون أغنية الإحماء والاحتفال ‌بالأهداف.

في المقابل، ‌تعد أغنية الرقص «كاكاليكا»، الصادرة عام 2025 لثنائي «دوب نايشن»، الأغنية الخاصة والاحتفالية بالأهداف لمنتخب غانا.

ووصف الثنائي الغاني وراء هذا العمل الأغنية بأنها مزيج من أنماط الموسيقى واللغات الوطنية والعالمية، وتهدف إلى قبول التنوع وتشجيع المستمعين على الاستمتاع بوقتهم.

واختارت المكسيك ثلاث أغانٍ مختلفة لفرقة «مارياتشي فارجاس»، وهي فرقة موسيقى شعبية تأسست في 1897، وتعاقبت عليها أجيال عدة ولا تزال تحقق نجاحًا كبيرًا، بينما ‌اختارت كوريا الجنوبية مجموعة من أغاني موسيقى البوب الكورية لفرق شهيرة مثل «بلاك بينك» و«بي.تي.إس».

وعندما يسجل كيليان مبابي هدفًا لفرنسا، يمكن للجماهير الغناء مع أغنية «وان مور تايم» ⁠لثنائي الموسيقى الإلكترونية الفرنسي «دافت بانك».

وبالنسبة لأستراليا، فهناك الأغنية الكلاسيكية «داون أندر» لفرقة «مين آت ورك»، بينما يتدرب منتخب بلجيكا على أنغام موسيقى التكنو الشهيرة «بامب أب ذا جام» لفرقة «تكنوترونيك».