الطرابلسي يتولى مهمة الشرطة

تعاقدت إدارة نادي الشرطة العراقي، الأحد، مع التونسي سامي الطرابلسي مُدربًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليتولّى بذلك مهمة الإشراف على الفريق في الموسم الجديد 2026ـ2027.

وقال أثير الشويلي، المتحدث الإعلامي لنادي الشرطة: «إدارة نادي الشرطة وجدت في سامي الطرابلسي ضالتها بتولي مهمة تدريب فريق الكرة في دوري نجوم العراق للموسم الجديد، مدة العقد ستكون موسمًا واحدًا، قابل للتجديد، وفضّلت الإدارة المدرب التونسي على أسماء أخرى كانت ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة، قبل التعاقد معه».

وأضاف الشويلي: «إدارة الشرطة ارتأت التعاقد مع الطرابلسي لما يمتلكه من خبرة كبيرة وتجارب جيدة، النادي منح المدرب الجديد حرية اختيار جهازه الفني، يبحث نادي الشرطة عن القيمة الفنية والعودة إلى منصات التتويج من خلال التعاقد مع مدرب له سيرة تدريبية مميزة».

وسبق للطرابلسي، صاحب الـ58 عامًا، تمثيل منتخب تونس في 54 مباراة دولية، خلال تسعة أعوام، قبل أن يعتزل اللعب، ويتجه لعالم التدريب، ودرب «نسور قرطاج»، وفريق السيلية القطري.

وجاء نادي الشرطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري العراقي للموسم الماضي برصيد 82 نقطة من 38 مباراة، بفارق سبع نقاط عن القوة الجوية، البطل.

ويملك الشرطة ثمانية ألقاب في الدوري العراقي، بينها خمسة ألقاب في المواسم العشرة الأخيرة.