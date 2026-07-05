موكب تاريخي يستقبل «القروش» في برايا

استقبل آلاف المشجعين لاعبي منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، المُلقب بـ « القروش الزرقاء» الأحد، رافعين لافتات الاحتفاء، في مطار برايا لدى عودة الفريق بعد خسارته أمام الأرجنتين، حاملة اللقب بنتيجة 2ـ3، في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة.

ويستعد منتخب «أسماك القرش الزرقاء» لموكب احتفالي في شوارع العاصمة قبل لقاء رئيس وأعضاء آخرين من حكومة الدولة الصغيرة الواقعة غرب إفريقيا.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى الأدوار الإقصائية في مشاركته الأولى في كأس العالم، وأدخل الفرحة إلى قلوب جماهيره، واكتسب شعبية عالمية بعدما فاقت نتائجه التوقعات.

وفي مباراة ملحمية ضمن دور الـ32 في ميامي، كاد منتخب الرأس الأخضر أن يُقصي الأرجنتين، لكن حامل اللقب انتزع الفوز 3-2 في الوقت الإضافي.

وتزامن وصول الفريق إلى أرض وطنهم مع يوم استقلال الرأس الأخضر.

وقال المشجع إدميلسون كوريا، صاحب الـ28 عامًا، الذي كان من بين حشود المطار: «بعد الأبطال الذين ناضلوا من أجل استقلالنا، لدينا الآن هؤلاء الأبطال، أسماك القرش الزرقاء».

وتحدث بيدرو ليتاو بريتو، مدرب منتخب الرأس الأخضر، إلى الصحافة بعد وصوله، قائلًا: «أثبتنا أن تأهلنا لكأس العالم لم يكن محض صدفة، أظهرنا مثابرة وعزيمة، وغادرنا أمريكا مرفوعي الرأس».

وحرص المشجعون الذين ارتدوا الزي الأزرق للمنتخب، على رؤية نجومهم مثل سيدني لوبيزكابرال والحارس فوزينيا.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب أمام رفاق النجم ليونيل ميسي، انطلقت الاحتفالات في برايا بعد المباراة، واحتفل المشجعون بهذه الرحلة المونديالية الخيالية والهزيمة بفارق ضئيل أمام أبطال العالم.

واحتفلت الرأس الأخضر، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة فقط، الأحد، بالذكرى السنوية الـ 51 لاستقلالها عن البرتغال التي حكمت بلادهم لمدة 500 عام.