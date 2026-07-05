هورنر يعود إلى فورمولا 1

عاد كريستيان هورنر، الأحد، إلى منطقة شاحنات فرق فورمولا 1 للمرة الأولى، منذ إقالته من منصب ​رئيس فريق ريد بُل قبل عام، وذلك أثناء حضوره سباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون.

وقال هورنر لصحيفة «تايمز»، في أول مقابلة له منذ رحيله⁠: «لا أحمل أيّ ضغينة تجاه أي شخص، وفترة الإجازة الإجبارية التي منعتني من العمل مع أيّ فريق آخر انتهت، أصبحت الآن حرًا في اختيار وجهتي، ليس لدي أي اهتمام أن أكون مجرد رقم في آلة، فقد أثبتت بما يكفي ما أستطيع فعله، وإذا عدت، فلن يكون ذلك إلا في منصب يمنحني الصلاحية لإحداث تغيير وإحداث فارق والفوز، أعلم أنني سأصاب بإحباط ​شديد وبسرعة إذا ​فعلت أي عمل آخر، إذا لم يكن بإمكاني فعل ذلك من أجل الفوز، فلماذا أزعج نفسي؟».

وتلقى المسؤول البريطاني، الذي حلَّ محله الفرنسي لوران ميكيس، دعوة للعودة إلى سباق جائزة بريطانيا الكبرى من محمد بن ‌سليم، رئيس ‌الاتحاد الدولي للسيارات، وستيفانو دومينيكالي، الرئيس ​التنفيذي ‌لبطولة ⁠العالم ​لسباقات فورمولا 1.

وأدار ⁠هورنر فريق ريد بُل لمدة 20 عامًا، فاز خلالها الفريق بثمانية ألقاب في بطولة العالم للسائقين، أربعة مع سيباستيان فيتيل، وأربعة مع ماكس فيرستابن، وستة ألقاب في بطولة الصانعين.

وتصدر المسؤول، البالغ عمره 52 عامًا، عناوين الأخبار عام 2024 بعد أن ⁠اتهمته موظفة بسلوك غير لائق، لتتم تبرئته فيما بعد من هذه ‌التهمة بعد إجراء تحقيق.