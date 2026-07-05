رسميا.. الهلال يتعاقد مع فرانسيس

أعلن نادي الهلال تعاقده مع الإنجليزي سايمون فرانسيس لشغل منصب المدير الفني لكرة القدم وفق ما نشره بيان الأزرق على موقعه الرسمي.

ومرت مسيرة فرانسيس على عدة مراحل مثل نادي «بورنموث» الإنجليزي لمدة 15 عامًا، قبل أن يتولى عددًا من المهام الرياضية التقنية، ثم قيادة الاستراتيجيات الرياضية وخطط الاستقطاب والتطوير في النادي ذاته، وأسهم في رحلة تحول النادي في بيئة تنافسية عالية وسريعة النمو.

وذكر البيان الهلالي: «عزّز مجلس الهلال منظومة كرة القدم، من خلال التعاقد مع إدارة رياضية متخصصة تضم عددًا من الكفاءات والخبرات المتخصصة في مختلف المجالات».

وأوضح البيان: «يأتي ذلك ضمن الخطط التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الرياضي، وتطوير العمليات الرياضية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، ودعم العمل الإداري بما يسهم في تحقيق مستهدفات النادي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية والدولية».

وبيّن الأزرق أن الإدارة الرياضية الجديدة تشمل عددًا من المسميات الإدارية أبرزها مدير الاستقطاب ومدير الكشافة وكشاف فني أول ومدير العمليات.

ويتولى الفريق الإداري الجديد تنفيذ الاستراتيجية الرياضية للنادي والإشراف على عدد من الملفات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الرياضي بمنظور تكاملي، ضمن مشروع تطوير منظومة كرة القدم بالنادي، الذي سيتم استكمال مراحله وفق الخطة المعتمدة، والإعلان عن مستجداته في حينه.

يذكر أن «الرياضية» نشرت الإثنين الماضي نقلًا عن مصادرها الخاصة أن إدارة الهلال أكملت الاتفاق مع الطاقم الإداري المساعد للإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد في الأزرق، كما كشفت عن أن فرانسيس بدأ العمل مع النادي.